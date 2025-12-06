La municipalidad de San Miguel informó que este domingo 7 de diciembre de 2025 se aplicará un cierre temporal del circuito de playas de la Costa Verde debido a la realización de la maratón Mapoli 2025.

La medida comprende la suspensión del tránsito desde las 3 de la madrugada hasta el mediodía para asegurar que la competencia se desarrolle sin interrupciones.

El comunicado difundido por el municipio señaló que el evento deportivo contempla rutas de 10K, 21K y 42K, por lo que recomendó a los conductores utilizar vías alternas durante ese periodo.

Los desvíos en la Costa Verde han generado tráfico intenso en distritos como San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Imágenes aéreas y reportes en vivo han mostrado largas colas en los accesos, lo que afecta a quienes se trasladan hacia sus centros de trabajo o llevan a sus hijos a colegios.

Las autoridades locales indicaron que la vía será reabierta al mediodía del mismo domingo y pidieron a la población planificar sus desplazamientos.