El alcalde Néstor de la Rosa alertó sobre el estado de conservación de varias iglesias del Rímac luego del desprendimiento de una parte del techo en la iglesia de San Lázaro, ocurrido al finalizar la misa de las 11 de la mañana, minutos antes de la siguiente ceremonia programada para el mediodía.

Según lo informado en Canal N, el incidente no dejó personas heridas. Tras el colapso, el acceso al templo fue restringido y permanece cerrado mientras se realizan las evaluaciones técnicas.

El burgomaestre indicó que el inmueble cuenta con protección del Ministerio de Cultura y que las labores de mantenimiento fueron derivadas a Prolima, entidad que actúa como órgano rector en el centro histórico. Además, señaló que en el distrito existen más de 12 iglesias y que aproximadamente cinco se encuentran en condiciones similares, entre ellas Santa Liberata y Virgen del Rosario.

El atrio central de la iglesia San Lázaro, ubicada en el Rímac, se desplomó este domingo sobre el altar principal del templo, generando alarma entre los fieles y miembros de la orden que se encontraban en el recinto. El incidente ocurrió durante los preparativos previos a la misa del mediodía, cuando aún no había personas congregadas en el interior.

El alcalde del distrito, Néstor de la Rosa llegó hasta el lugar para evaluar los daños e indicó que el colapso se registró apenas 10 minutos antes de que comenzara la ceremonia religiosa, cuando el espacio alrededor del altar aún permanecía vacío. Los propios fieles que estaban en el lugar aseguraron que, de haberse producido el derrumbe con la misa ya en curso, las consecuencias habrían sido devastadoras.

Minutos más tarde, las autoridades tomaron el control de la situación. La Municipalidad del Rímac, con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, acordonó los accesos al templo para prevenir nuevos desprendimientos y resguardar la integridad de quienes se encontraban en los alrededores.

Los vecinos del popular distrito reaccionaron indignados tras el desplome y exigieron la rápida intervención del Ministerio de Cultura para encarar la restauración de la iglesia. Asimismo, cuestionaron la intervención de la comuna rimence y advirtieron sobre la falta de mantenimiento del inmueble pese a su valor histórico y religioso.

El deterioro quedó a la vista luego del colapso, ya que el techo sobre el altar quedó completamente expuesto, dejando entrar la luz del sol sobre los escombros esparcidos en el suelo. Una vecina también cuestionó que otras iglesias del Rímac hayan recibido trabajos de refacción en los últimos años, mientras que la iglesia San Lázaro ha sido sistemáticamente ignorada.