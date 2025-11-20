Un tráiler que quedó atascado en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la plaza Dos de Mayo, generó largas colas y congestión en varias estaciones en sentido sur–norte.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios A, C y X5 registraron retrasos de aproximadamente 30 minutos debido a la invasión del vehículo pesado, lo que afectó el flujo normal de los buses.
La situación fue especialmente crítica en los paraderos de la avenida Alfonso Ugarte, como El Peruano-Quilca y España, donde los usuarios esperaron por más de media hora para abordar una unidad. La acumulación de pasajeros provocó desorden en las colas y malestar entre quienes se dirigían hacia el norte de la ciudad.
Ante la alta demanda y el retraso del servicio, la ATU anunció la ampliación del horario de operación de los servicios expresos del Metropolitano hasta las 9:45 p. m., con el fin de atender a la gran cantidad de usuarios afectados por la congestión.
