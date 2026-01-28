El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, realizó una supervisión a las instalaciones de la Dircote, específicamente a la carceleta donde permanece Erick Moreno, alias “El Monstruo”.
La visita forma parte de las medidas de control adoptadas mientras el detenido permanece bajo custodia policial, previo a su puesta a disposición de las autoridades competentes.
