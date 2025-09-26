El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, indicó que la llegada de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, al Perú, dependerá de si Paraguay opta por la expulsión administrativa o por la extradición judicial.
Consultado sobre denuncias de filtraciones que habrían permitido que Moreno evadiera capturas previas, afirmó para Canal N que “el tema debe investigarse con rigor”.
En Paraguay se incautaron cuatro teléfonos que podrían esclarecer si hubo agentes implicados. Zanabria subrayó: “No podemos adelantar conclusiones sin evidencias. Si hay información concreta sobre efectivos implicados, será materia de investigación. Pero no podemos desprestigiar una operación de inteligencia completa y profesional”.
Respecto a un video donde un coronel interroga a Moreno, Zanabria señaló que el oficial dará explicaciones públicas próximamente y aseguró: “La Policía no negocia con delincuentes. Lo que buscamos en cada operación es rescatar víctimas de secuestro y asegurar la captura de responsables”.
