Un presunto extorsionador resultó gravemente herido tras intentar colocar un explosivo en la puerta de una farmacia en el distrito de Comas.

De acuerdo a América Noticias, el herido fue identificado como Moisés Sosa Bejarano, de 23 años. El artefacto explotó antes de tiempo, causándole la amputación de todos los dedos de la mano izquierda.

El incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Universitaria con Andrés Belaunde, cuando Sosa Bejarano llegó en una mototaxi con la intención de intimidar a los dueños del local, presuntamente víctimas de extorsión.

Al manipular el explosivo, Sosa Bejarano encendió la mecha pero no calculó bien el tiempo, lo que provocó la detonación prematura.

La explosión dejó un pequeño agujero en la puerta metálica del establecimiento, alertando a vecinos y serenos, quienes llegaron rápidamente y encontraron al joven herido dentro de una patrulla. El herido fue trasladado de inmediato a un nosocomio cercano debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades indicaron que Sosa Bejarano podría pertenecer a una banda dedicada a la extorsión. Si bien los vecinos mencionaron amenazas previas a los dueños de la farmacia, no existe una denuncia formal registrada.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Santa Luzmila, que busca determinar si actuó solo o bajo órdenes de una organización criminal. La mototaxi utilizada también fue intervenida.