Agentes de la Policía Nacional, mediante la Dirección de Investigación Criminal, capturaron a dos convivientes que, según las investigaciones, integrarían una organización criminal dedicada a la extorsión en Comas y San Juan de Lurigancho.

Las investigaciones revelan que los detenidos se dedicaban a extorsionar a negocios, sobre todo del rubro maderero, señaló el coronel PNP Roger Cano Benítez, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.

“Dentro de las acciones que tuvimos conocimiento, esta banda criminal integrada por dos convivientes estaban extorsionando a una empresa dedicada a la maderera en San Juan de Lurigancho, a quienes, mediante mensajes extorsivos, amenazantes, le exigían la suma de 40 mil soles a fin de no atentar contra su vida o la integridad física de alguno de sus familiares”, expresó Cano Benítez.

Ambos acudían a los exteriores de los negocios para fotografiarlos y enviar mensajes extorsivos, exigiendo pagos bajo la amenaza de atacar a los locales o a sus familiares, reveló la PNP.

Según la Policía, los detenidos, identificados como Ismael Antonio Rivera Valencia, de 42 años, y Joselin Celeste Flores Oré, de 30, se autodenominaban “Los Injertos de San Juan de Lurigancho”.

En el operativo, las autoridades incautaron teléfonos celulares, mensajes extorsivos e imágenes que relacionan a los detenidos con sus víctimas. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.