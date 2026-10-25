Elegir un departamento familiar implica evaluar mucho más que la cantidad de dormitorios. A medida que los hijos crecen y las rutinas del hogar cambian, aspectos como la distribución de los ambientes, el confort y los espacios compartidos del edificio pueden influir en la comodidad de sus integrantes.

En Lima Metropolitana y Callao, los departamentos de tres dormitorios concentraron el 39% de las ventas de viviendas nuevas entre enero y julio de 2026, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). Los inmuebles de dos dormitorios representaron otro 39,4% de las operaciones.

Ricardo Arbulú Soto, gerente general de la inmobiliaria Ciudaris, señala que la elección de una vivienda familiar requiere considerar cómo se adapta a las actividades diarias de sus ocupantes y qué alternativas ofrece para diferentes etapas de la vida.

1. Evalúa la distribución y funcionalidad de los ambientes

La cantidad de metros cuadrados no siempre refleja qué tan cómodo o funcional será un departamento para una familia.

Antes de comprar, es importante analizar cómo se relacionan los dormitorios, la sala, el comedor, la cocina y las áreas de circulación.

Por ejemplo, una familia con hijos en edad escolar puede necesitar un ambiente tranquilo para estudiar, mientras que un hogar donde alguno de sus integrantes trabaja de manera remota podría valorar un espacio adaptable para oficina.

También conviene revisar si los ambientes permiten colocar los muebles necesarios sin dificultar el tránsito y si cuentan con iluminación y ventilación apropiadas.

Según el Estudio del Perfil del Comprador de CODIP, el 73% de los consultados menciona la distribución de la vivienda entre sus criterios de elección, seguido del precio, con 71%, y la ubicación, con 63%.

2. Revisa el confort y la calidad de los acabados

Los acabados interiores también forman parte de la evaluación de una vivienda, debido a que pueden influir en su mantenimiento y comodidad cotidiana.

Es recomendable observar las características de los pisos, las puertas, las ventanas, los revestimientos y los muebles fijos de cocina y baños.

Asimismo, conviene consultar qué materiales se utilizarán, cómo deben limpiarse y qué garantías ofrece la inmobiliaria.

En proyectos que todavía están en construcción, el comprador puede solicitar una memoria descriptiva para conocer las características comprometidas y evitar basarse únicamente en imágenes referenciales.

Para Arbulú Soto, las características de los espacios interiores deben analizarse en función de su utilidad y de las necesidades reales de quienes vivirán en ellos.

3. Comprueba si las áreas comunes serán útiles para tu familia

Los edificios residenciales pueden incorporar salas de reuniones, terrazas, zonas recreativas y otros ambientes compartidos.

Sin embargo, contar con una mayor cantidad de espacios no significa necesariamente que todos resulten útiles para una familia.

Lo recomendable es identificar cuáles se utilizarían con frecuencia y revisar sus características, capacidad y reglas de uso.

Una familia con niños pequeños, por ejemplo, puede valorar los espacios recreativos, mientras que otros residentes podrían priorizar áreas para reuniones o actividades sociales.

También es importante solicitar información sobre el costo de mantenimiento, ya que las áreas comunes generan gastos que deben ser asumidos por los propietarios según las reglas de la edificación.

4. Considera espacios para trabajar, estudiar o realizar otras actividades

Las actividades familiares no siempre se desarrollan exclusivamente dentro del departamento.

Por ello, Arbulú Soto recomienda revisar si el edificio ofrece ambientes complementarios para trabajar, estudiar, ejercitarse o reunirse.

Un espacio de coworking, por ejemplo, puede servir como alternativa para quienes necesitan concentrarse fuera de su vivienda, pero desean permanecer dentro del edificio.

“Un espacio de coworking permite trabajar o estudiar fuera del departamento, pero dentro del edificio, mientras que las áreas sociales y recreativas ofrecen otras opciones atractivas para los residentes”, explica el gerente general de Ciudaris.

La utilidad de estos ambientes dependerá de los horarios, la disponibilidad y las normas establecidas por la administración.

¿Qué buscan los compradores de viviendas nuevas en Lima y Callao?

Las cifras difundidas por CODIP reflejan el peso que tienen los departamentos de dos y tres dormitorios en el mercado inmobiliario.

Entre enero y julio de 2026 se vendieron 17.871 viviendas nuevas en Lima Metropolitana y Callao, un incremento de 25,4% respecto al mismo periodo de 2025.

El 39% correspondiente a las viviendas de tres dormitorios indica una participación importante en las ventas, aunque no significa que sea la alternativa adecuada para todas las familias.

La decisión debe considerar el número de integrantes del hogar, sus necesidades de espacio, la capacidad económica y la posibilidad de adaptarse a cambios futuros.

Ciudaris destaca las áreas compartidas de su proyecto The Golf

Como ejemplo de esta propuesta residencial, Ciudaris menciona su proyecto The Golf, ubicado en Santiago de Surco.

De acuerdo con la inmobiliaria, la iniciativa incorpora ambientes compartidos pensados para complementar las actividades de los residentes, incluidos espacios para trabajar o estudiar y zonas sociales y recreativas.

La empresa destaca que el objetivo no es solamente aumentar la cantidad de áreas comunes, sino ofrecer ambientes que tengan un uso definido.

No obstante, antes de comprar una vivienda en cualquier proyecto inmobiliario, es conveniente verificar qué espacios figuran en la documentación contractual, cuáles estarán disponibles en la entrega y qué costos implicará su mantenimiento.

¿Qué otros aspectos revisar antes de comprar un departamento?

Aunque la distribución y las áreas comunes son relevantes, la decisión de compra también debe considerar la ubicación y el presupuesto familiar.

Es recomendable comparar la distancia a centros educativos, establecimientos de salud, centros laborales y servicios de transporte.

También se deben evaluar el precio total de adquisición, las condiciones de financiamiento y los gastos asociados, como mantenimiento, arbitrios y estacionamiento, cuando corresponda.

En proyectos en planos o en construcción, el comprador debe revisar los documentos del inmueble, las condiciones de entrega y los compromisos establecidos por la inmobiliaria.

Una elección informada combina las necesidades actuales del hogar con las posibilidades de uso y los gastos que asumirá la familia durante los próximos años.