José Cristian Manuel Robles Bernal, conductor de transporte público de 31 años, fue asesinado a balazos, la mañana del último miércoles, por un sicario que se desplazaba en una bicicleta. El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Argentina con el pasaje Villegas, en el límite entre Lima y Callao.

Según informó América Noticias, la víctima conducía una combi con pasajeros cuando el atacante se aproximó por el lado del conductor y realizó varios disparos antes de huir del lugar.

Robles Bernal fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas de bala.

El conductor tenía ocho años laborando en la ruta Callao-Lima y deja a su pareja con ocho meses de gestación.

Tercer asesinato contra trabajadores de esta ruta

Con este hecho, ya son tres los homicidios registrados contra trabajadores de esta línea de transporte en los sectores de Fundición, Santa Rosa, Minca y Villegas.

Los transportistas denunciaron que las empresas informales que cubren la ruta entre Lima y Callao son víctimas de constantes extorsiones mediante el cobro de cupos.

Según indicaron conductores y cobradores, tres organizaciones criminales identificadas como Perú Unido, Alqaeda y Pirañas exigen pagos diarios para permitir la circulación de las unidades.

De acuerdo con sus testimonios, Perú Unido cobra 15 soles por vehículo al día, Alqaeda exige la misma cantidad y Pirañas intenta imponer un pago de 25 soles diarios.

Tras el asesinato de Robles Bernal, los extorsionadores habrían enviado fotografías de la escena del crimen a otros conductores mediante WhatsApp para presionarlos a continuar pagando las cuotas ilegales.

Pese a las amenazas, los trabajadores afirmaron que seguirán prestando el servicio debido a que dependen de esa actividad para sostener a sus familias.

Así ocurrió el ataque del sicario en bicicleta

El presunto sicario llegó en una bicicleta hasta interceptar la combi en plena vía pública. Una vez junto al vehículo, disparó directamente contra el conductor y escapó sin utilizar un vehículo motorizado.

Transportistas difundieron una fotografía del presunto atacante con el objetivo de facilitar su identificación por parte de las autoridades.

América Noticias informó que cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao y de establecimientos privados ubicados en el pasaje Villegas registraron tanto la llegada como la fuga del atacante.

Policía inició las investigaciones

Peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la escena para recoger evidencias balísticas e iniciar las diligencias correspondientes.

Asimismo, el expediente policial incorporó capturas de pantalla de los mensajes extorsivos enviados a los delegados de la empresa de transporte como parte de las investigaciones.

Los conductores de la zona reiteraron su preocupación por la falta de garantías de seguridad para operar en los paraderos de la avenida Argentina.