El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, Luis Villanueva, ratificó el respaldo de su gremio a la jornada de protesta convocada por transportistas, tras una reunión en el Congreso.

Villanueva señaló que ambos sectores son víctimas de violencia sistemática y cuestionó la falta de liderazgo del gobierno frente al avance del crimen organizado.

Villanueva denunció que 26 dirigentes sindicales de construcción civil han sido asesinados y que los trabajadores enfrentan extorsiones y amenazas.

“Nos hemos solidarizado a nivel nacional con nuestros hermanos transportistas que están siendo violentados y asesinados”, expresó. Además, sostuvo que “esta presidenta de 2 % de aprobación poco le podemos exigir”, aludiendo a Dina Boluarte, y criticó la debilidad institucional en el país.

El dirigente también solicitó al Parlamento la aprobación por insistencia de la Ley 5440, que busca facilitar el acceso al seguro social de los trabajadores de la construcción.