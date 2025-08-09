Un incendio de grandes proporciones se desató en un almacén ubicado en Barrios Altos, en la cuadra 13 del jirón Miró Quesada, Cercado de Lima. El hecho fue reportado poco después de las 4:30 a.m., lo que movilizó a más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

El comandante Joel Ricaldi, jefe de la 5ª Brigada de Bomberos de Lima Centro, informó que el fuego fue clasificado como Código 2 y que, tras casi dos horas de trabajo, las llamas fueron confinadas.

“Es un incendio que está encerrado, que no va a propagarse. Estamos terminando de apagar todo lo que está en el interior”, precisó para RPP.

Ricaldi señaló que el almacén, de varios pisos, ya había registrado un siniestro anteriormente. En esta ocasión, el fuego comprometió alrededor de 120 metros cuadrados, afectando también un sector que colinda con una calle posterior.