El ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que su sector, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), está preparado para defender el país ante cualquier tipo de amenaza o agresión.

Durante su participación en el Consejo de Ministros, Malaver destacó que esta disposición incluye tanto a efectivos en actividad como en retiro, subrayando la capacidad operativa de la institución para cumplir con este objetivo.

El titular del Interior respaldó las declaraciones previas del ministro de Defensa, reafirmando el compromiso conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP en la protección del territorio peruano.

Malaver enfatizó que la institución policial mantiene una presencia activa en zonas estratégicas, como el distrito de Santa Rosa, donde opera un destacamento policial, una comisaría y un puesto de control migratorio.

Según precisó, este último ha atendido alrededor de 17,000 gestiones en lo que va del año, abarcando tanto control migratorio como otros trámites administrativos.

El ministro reiteró que la PNP está en condiciones de actuar ante cualquier eventualidad, reforzando la seguridad en las áreas fronterizas y a nivel nacional.