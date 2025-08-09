El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Félix Denegri Boza, aseguró que el país no teme un eventual recurso de Colombia ante la Corte Internacional de La Haya, reiterando que no existe controversia limítrofe entre ambas naciones.

Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

“No hay ningún temor, en absoluto, porque nosotros estamos seguros de nuestros derechos, basados en los tratados que he mencionado, pensamos a la vez que sí es posible resolverlo bilateralmente y esperamos que así sea. Las decisiones que toma el gobierno colombiano nosotros no la conocemos y sería especular, pero no existen temores”, enfatizó Denegri.

El viceministro sostuvo que los tratados bilaterales con Colombia respaldan la posición peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto y su integridad en la isla Chinería.

“Nosotros tenemos los derechos y la soberanía sobre Santa Rosa de acuerdo al tratado de límites y navegación fluvial de 1922 así como el protocolo de amistad y cooperación de 1934”, explicó.

Denegri detalló que el tratado de 1922 estableció una comisión demarcadora que determinó los límites entre ambos países, asignando la isla Chinería al Perú.

“El distrito de Santa Rosa es parte integral de la isla Chinería”, recalcó, añadiendo que “no hubo ninguna imposición”, sino que corresponde a lo acordado con el Estado colombiano.

Además, el funcionario hizo un llamado a la unidad regional, señalando que se necesita “más unidad y menos división” en América Latina.