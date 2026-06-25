La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que las alteraciones registradas en las señales utilizadas para la navegación aérea tuvieron origen en una afectación del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), tecnología que incluye al GPS y que es empleada por tripulaciones en distintas partes del mundo.

Según la entidad, la incidencia fue detectada a las 11:50 a. m. de este miércoles 24 de junio. Corpac precisó que se trató de una situación externa y ajena tanto a sus sistemas como a la infraestructura bajo su administración, por lo que activó procedimientos de contingencia para preservar la seguridad de las operaciones.

Durante el evento, los controladores de tránsito aéreo brindaron asistencia permanente a las aeronaves mediante sistemas locales de vigilancia y navegación que permanecieron operativos.

Estas herramientas permitieron mantener el control de los vuelos mientras persistían las dificultades en las señales satelitales.

La corporación indicó que la contingencia quedó superada a las 14:00 hora local, permitiendo la reanudación normal de los itinerarios de las aerolíneas.