Los usuarios de Huaral y Supe, en la provincia de Barranca, deberán tomar previsiones este miércoles 22 de julio, debido a los cortes programados del servicio eléctrico anunciados por Pluz.

La empresa indicó que la suspensión temporal del suministro responde a trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Corte de luz en Huaral: zonas afectadas y horario

El corte de energía en Huaral se realizará desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Según el cronograma de Pluz, la interrupción afectará a los siguientes suministros ubicados en el distrito de Huaral:

Cliente 70588U (S: 1566894).

(S: 1566894). Cliente 70579U (S: 3016692).

La empresa recomienda a los usuarios de estos sectores tomar las medidas necesarias durante las 12 horas que durarán los trabajos de mantenimiento.

Supe: corte de electricidad por cinco horas

En el distrito de Supe, provincia de Barranca, el servicio será suspendido entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La zona afectada comprende:

Centro Poblado Canta Gallo, sector Cerro La Cruz, ubicado en el distrito de Supe.

¿Por qué habrá cortes de luz?

Pluz informó que estas interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica, trabajos que buscan optimizar el servicio y reducir futuras incidencias en la red.

La empresa recordó que los horarios son referenciales y podrían variar dependiendo del desarrollo de las labores técnicas.