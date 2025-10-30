En el distrito de Los Olivos, dos sujetos armados ingresaron a una barbería y robaron dinero en efectivo, equipos, utensilios de trabajo y hasta un televisor.

El asalto, ocurrido la noche del 28 de octubre, quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes, se observa a dos delincuentes ingresar al establecimiento y apuntar con armas a las personas que se encontraban dentro.

En menos de ocho minutos, los delincuentes se apoderaron de diversos objetos de valor y hasta obligaron a uno de los trabajadores de la barbería a entregar las claves de acceso a sus cuentas personales.

Tras consumar el robo, los delincuentes subieron a un automóvil en el que los aguardaba un tercer cómplice y escaparon con rumbo desconocido.

El propietario de la barbería calculó que el valor de lo sustraído asciende a unos diez mil soles.

El dueño señaló que los asaltantes intentaron fingir un acento extranjero para confundir a las víctimas; sin embargo, cree que en realidad se trata de delincuentes peruanos.

“Al barbero le quitaron su celular, su clave (de sus cuentas), las máquinas. Eran peruanos, pero uno intentó hablar como extranjero. Estaban armados y a uno de los trabajadores le dieron un golpe en la cabeza intentándole amedrentar”, señaló a RPP.

Asimismo, el propietario de la barbería destacó que en las grabaciones se aprecia con claridad el rostro de al menos uno de los delincuentes, por lo que expresó su confianza en que la Policía Nacional pueda identificarlo.