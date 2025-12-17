Un grupo de docentes de la Institución Educativa República del Ecuador, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, denunció haber sido víctima de extorsiones y amenazas de muerte presuntamente perpetradas por sus propios alumnos.

Tras las denuncias formales, dos estudiantes de 16 y 19 años fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para continuar con las investigaciones correspondientes.

Mensajes exigían aprobar a todo el salón

De acuerdo con el testimonio de los profesores afectados, seis docentes recibieron mensajes intimidatorios por WhatsApp en los que se les exigía aprobar a todo el salón de quinto año de secundaria. De no cumplir con lo solicitado, los remitentes advertían que atentarían contra sus vidas.

Una de las maestras relató en Exitosa Noticias que, pese a acudir inicialmente a la comisaría del sector, no obtuvieron una respuesta inmediata, por lo que decidieron recurrir a otra instancia policial.

Intervención permitió ubicar a los responsables

La docente explicó que acudieron a la BRECC, donde fueron atendidos por el coronel PNP Holger Obando, quien inició de inmediato las diligencias.

“Estuvimos conversando hasta las 3:20 p. m. y a las 4:30 p. m. nos llega otro mensaje del mismo número, donde indicaban que sabían dónde vivíamos y que nos iban a meter un balazo en la cabeza”, denunció.

Según el testimonio, uno de los docentes entregó el número telefónico y los mensajes extorsivos al oficial, lo que permitió, mediante geolocalización, identificar y capturar a los presuntos responsables.

Uno de los detenidos es mayor de edad

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) confirmó que uno de los intervenidos tiene 19 años, situación que generó sorpresa entre los docentes.

“Uno es menor de edad y el otro indica que tiene 19 años. En la Educación Básica Regular se estudia hasta los 18 años”, señaló la profesora entrevistada.

En ese sentido, cuestionó a la administración del plantel por permitir la presencia de un mayor de edad en las aulas, señalando una presunta falta de control en los filtros institucionales.

Docentes no asisten por temor a represalias

Por temor a nuevas amenazas, los docentes afectados no han acudido a laborar de manera presencial. Sin embargo, indicaron que existiría presión para que retomen sus actividades, situación que viene generando preocupación entre el personal educativo.

El caso continúa en investigación por parte de la Policía Nacional del Perú, mientras las autoridades educativas evalúan las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.