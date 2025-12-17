Una cúster de la empresa HRG Express, llena de pasajeros que regresaban del trabajo, fue atacada a balazos en el cruce de las avenidas Dominicos y Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, dos sicarios en motocicleta cerraron el paso al vehículo, dispararon contra el parabrisas frontal y generaron pánico entre los pasajeros .

El conductor evadió las balas con una rápida maniobra, pero un pasajero resultó herido en el rostro por esquirlas de vidrio.

La empresa HRG Express es víctima de extorsión por dos bandas criminales que exigen un cupo diario de 15 a 20 soles por unidad para permitir su operación.

Se trata de del sexto ataque contra esta empresa de transportes en lo que va del año ; los delincuentes envían videos con armas y explosivos, mensajes de texto con plazos para depósitos y pegan stickers numerados en los vehículos para fiscalizar el pago.

Trascendió que ante estos hechos de violencia, varios conductores han abandonado el trabajo por miedo a ser asesinados.