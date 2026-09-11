La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada obtuvo la detención preliminar judicial de varios investigados por su presunta vinculación con una organización criminal que habría utilizado atentados contra empresas de transporte para exigirles pagos por supuestos servicios de seguridad.

Las diligencias incluyeron el allanamiento de 13 inmuebles y la incautación de dos vehículos.

Los operativos se realizaron en Lima, Cusco y Ucayali, mientras las autoridades buscan establecer qué función habría cumplido cada uno de los intervenidos dentro de la presunta estructura delictiva.

Según las investigaciones, el grupo habría comenzado a operar en 2024 y tendría como principal objetivo a empresas de transporte de San Juan de Lurigancho. El presunto líder estaría ubicado en la zona de Jicamarca y habría dirigido el cobro de cupos bajo la amenaza de nuevos ataques contra las unidades o trabajadores que dejaran de realizar los pagos.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Segundo Equipo) logra la detención preliminar judicial de distintos investigados por extorsionar, presuntamente, a empresas de transporte en San Juan de Lurigancho. La… pic.twitter.com/tCZHkQFfgb — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 11, 2026