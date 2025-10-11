Tras la reunión que los gremios de transportistas mantuvieron con el presidente de la República, José Jerí, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, señaló que los transportistas no tienen previsto realizar un paro en los próximos días.

El nuevo presidente de la República, José Jerí, sostuvo este sábado 11 de octubre una importante reunión con los gremios de transportistas en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

El encuentro tuvo como principal objetivo encontrar soluciones para frenar los constantes casos de sicariato y extorsión que afectan a Lima y otras regiones del país, donde los principales afectados son los choferes y cobradores.

“Hay que tomar las medidas pertinentes para que estas no sean nulas porque lamentablemente si no actúan con diligencia el perjudicado es la población y en especial los transportistas”, declaró Ojeda a la prensa.

Respecto a la información que trascendió sobre una posible recompensa para quienes proporcionen datos sobre los extorsionadores, Ojeda señaló: “Nosotros, cuando estaba la reunión de hace dos días, hemos solicitado que se reactive una norma que ya está publicada, ejecutada, pero que lamentablemente no ha tenido la vital importancia que es justamente el tema de la recompensa, por eso pedimos la reunión el ministro de Economía”.

Bajo esa premisa, Martín Ojeda afirmó que “es necesario recomponer el gabinete ministerial”. “De nada sirve si no hay presupuesto”, añadió el director de la Cámara Internacional de Transporte.

Cuando fue consultado respecto a las marchas que podrían realizarse en las siguientes semanas, refirió: “Nosotros como transportistas hemos nacido para transportar al ciudadano con sus problemas, pero para transportar. Solo en el transporte urbano en Lima y Callao se realizan más de 14 millones de viajes y consideramos que con la situación que está nuestro país sería desastroso para que el transporte se pegue a una posición (...) No vamos a parar en los próximos días “, puntualizó.

