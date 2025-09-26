El jefe de la Dirincri, general Marco Conde, informó que la detención de Erick Moreno Hernández, conocido como “el Monstruo”, se logró gracias a un trabajo de inteligencia compartido con la policía de Paraguay.

En declaraciones a Canal N, indicó que desde noviembre de 2024 el Perú entregó datos sobre inmuebles, cuentas y llamadas ligadas al delincuente.

Conde precisó que la intervención fue realizada por un equipo de la División de Crimen Organizado de Paraguay y aclaró que la foto difundida en redes sociales, en la que aparecen agentes peruanos junto al detenido, fue únicamente “protocolar”.

En otra entrevista con América Noticias, el general recordó que en marzo la policía peruana había compartido con las autoridades paraguayas la dirección de un inmueble donde se ocultaba Moreno. Aunque entonces logró escapar, esa información permitió reforzar la vigilancia hasta concretar su arresto en San Lorenzo.

