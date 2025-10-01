Una ataque a balazos se registró esta mañana en la avenida Colonial, a la altura del paradero Farmacia Mayo, en la urbanización Los Pilares, dejando un saldo trágico: un muerto y al dos pasajeros heridos.

La víctima mortal fue el cobrador de la combi, quien falleció tras recibir impactos de bala dentro del vehículo perteneciente al consorcio Vía Colonial. El conductor y dos pasajeros también habrían resultado heridos y fueron trasladados de emergencia a centros médicos cercanos.

Según testigos, el ataque fue directo y rápido. Sujetos armados interceptaron la unidad de transporte público y abrieron fuego sin mediar palabra, desatando el caos en plena vía.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque, pero no se descarta que esté relacionado con extorsión o ajustes de cuentas entre mafias del transporte informal, un problema persistente en diversas zonas del Callao y Lima Metropolitana.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para realizar las pericias correspondientes, mientras el Ministerio Público procedió con el levantamiento del cuerpo del cobrador.

La investigación está a cargo de la Dirincri Callao, quienes revisarán las cámaras de seguridad en la zona e iniciarán la toma de declaraciones a los testigos del hecho.

