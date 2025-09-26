Dos ciudadanos extranjeros perdieron la vida a disparos esta mañana a la altura del kilómetro 15 de la avenida Carapongo, en Lurigancho-Chosica. Se trata del cubano Jorge Campbell Cabrera y del venezolano Jonathan Sánchez Olivero, quienes fueron atacados tras un confuso incidente.

Según testigos, los hombres se encontraban desayunando al costado del restaurante campestre ‘El Rinconcito Ayacuchano’ cuando se produjeron los disparos.

El hecho ocurrió frente a la institución educativa ‘Steve Jobs’, que suspendió sus clases debido al impacto del ataque en la comunidad.

La Policía Nacional cercó casi una cuadra de la avenida Carapongo para iniciar las investigaciones. Al lugar llegaron familiares de Jonathan Sánchez Olivero, quienes no brindaron declaraciones.