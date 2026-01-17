El Gobierno aprobó, mediante decreto supremo, la prórroga del estado de emergencia por 30 días calendario en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao,

Cabe mencionar que esto es parte de las acciones destinadas a enfrentar la inseguridad y los hechos de violencia.

La decisión también contempla la ampliación del estado de emergencia por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla, en el departamento de Tumbes, así como en Trujillo y Virú, en la región La Libertad.

Con esta disposición, la Policía Nacional del Perú continúa a cargo del control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La prórroga mantiene la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y el tránsito, además de reforzar medidas especiales en control penitenciario, control territorial y respuesta del sistema de justicia.