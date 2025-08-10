La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta una grave crisis en su parque automotor, pues el 40% de sus vehículos se encuentra fuera de servicios en todo el país, lo que representa 8 189 mil unidades inoperativas.

Esta estadística refleja una situación preocupante debido al incremento de inseguridad a nivel nacional, en casos como el sicariato, crimen organizado y la extorsión, donde el accionar poco inmediato de los agentes policiales es cuestionado.

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo en frenar la criminalidad, la población no ve resultados. A esto se suma, que la Dirección de Logística y a la Dirección de Administración de la PNP, revelará la inoperatividad de gran parte de su flota vehicular.

El informe refiere que de 8189, 1660 son motos recuperables y 2101 ya no cuentan con solución alguna. Además, 1362 camionetas se pueden recuperar y 1953 irrecuperables. En autos, son 103 recuperables y 468 irrecuperables; y en otros son 229 recuperables y 313 irrecuperables.

Actualmente, la PNP cuenta con 12 219 vehículos operativos que siguen patrullando y brindando servicio a la ciudadanía. Sin embargo, especialistas advierten que la elevada proporción de unidades inactivas impacta directamente en la capacidad de respuesta policial frente a emergencias y en las labores de prevención del delito.