Este domingo 10 de agosto por la tarde, se registró un accidente vehicular en el cruce del Jr. Manuel Segura con la Av. Petit Thouars, en el distrito de Cercado de Lima.

Según información de Canal N, el fuerte impacto entre dos vehículos dejó ocho personas heridas. El auto blanco quedó volcado, mientras que el plomo chocó contra la puerta de una panadería de dicho distrito.

Asimismo, dicho medio informó que una menor de edad se encuentra entre los heridos. La pequeña estuvo acompañada con su madre en una ambulancia para ser derivada a un hospital y recibir la atención necesaria.

NOTICIA EN DESARROLLO...