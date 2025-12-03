El Ministerio del Interior expresó su respaldo a las acciones de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, tras el operativo que terminó con la detención de cinco agentes de la comisaría de Villa Hermosa, en El Agustino, investigados por presuntos actos de corrupción.

A través de un comunicado, el sector reiteró su postura firme frente a cualquier conducta ilícita dentro de la institución y advirtió que no habrá tolerancia para quienes “crucen la línea de la legalidad”.

El operativo, ejecutado en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, incluyó el allanamiento de siete viviendas vinculadas a los policías investigados, así como intervenciones dentro de la comisaría.

Según las primeras pesquisas, los agentes integrarían una red interna liderada por el mayor Luis Guillén Ticona, quien habría cobrado dinero a suboficiales para permitirles ausentarse de sus funciones y realizar actividades particulares.

Durante las diligencias, personal del GRECO y de la Policía Anticorrupción incautó documentos, registros y celulares que podrían confirmar el sistema de pagos ilegales. Una de las intervenciones se realizó incluso en la vivienda del comisario.

Las autoridades analizan ahora la magnitud de la presunta red operativa y el tiempo durante el cual habría funcionado, mientras avanza el proceso que definirá la situación legal de los implicados.