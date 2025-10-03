La imagen del Señor de los Milagros iniciará su primera salida del año este sábado 4 de octubre al mediodía, partiendo desde el monasterio de Las Nazarenas en el Cercado de Lima.

El trayecto contempla la avenida Emancipación, el jirón Chancay, el jirón Conde de Superunda y la avenida Tacna, antes de retornar a su punto de partida. Según la Hermandad, este primer recorrido será más corto en comparación con los siguientes programados para octubre y noviembre.

Se han establecido cinco procesiones adicionales, previstas para el 18, 19, 26 y 28 de octubre, y la última el 1 de noviembre. En la del 26, la imagen llegará hasta el Callao, en medio de estrictas medidas de seguridad y acompañada por cargadores, sahumadoras y bandas musicales.