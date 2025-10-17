El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Centro de Lima en su segunda procesión del año, programada para este sábado 18 de octubre.

La jornada religiosa comenzará alrededor de las seis de la mañana y congregará a miles de fieles que seguirán la imagen sagrada durante su paso por la ciudad.

El recorrido se iniciará en la Iglesia de Las Nazarenas, avanzará por la avenida Tacna y continuará por el jirón Ica, para luego ingresar al Jirón de la Unión y llegar a la Plaza de Armas de Lima, donde se realizarán diversos homenajes.

Posteriormente, la procesión seguirá por los jirones Carabaya y Ucayali hasta llegar a la avenida Abancay y a la sede del Congreso de la República.

Finalmente, el anda del Cristo Moreno pasará por los jirones Junín, Áncash y Maynas, antes de regresar al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde permanecerá hasta su próxima salida.