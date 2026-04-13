Electores del distrito de San Juan de Miraflores (SJM) permanecieron por más de dos horas en espera frente al colegio San Luis Gonzaga, donde las puertas permanecían cerradas pese a que ya habían pasado varios minutos del inicio oficial de la jornada electoral ampliada.

La situación generó malestar entre los ciudadanos que llegaron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto, en el marco de la ampliación dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras los problemas logísticos registrados durante el domingo.

Adultos mayores reportan dificultades para llegar al local

Entre los electores afectados se encontraban varios adultos mayores, quienes denunciaron dificultades físicas para llegar hasta el centro educativo, ubicado en una zona elevada del distrito.

Una ciudadana de 66 años, que padece presión arterial alta, relató que fue trasladada desde su local habitual de votación en Benavides hasta este nuevo punto, lo que implicó subir escaleras empinadas.

Según su testimonio, el esfuerzo físico le provocó una fuerte sensación de malestar.

Asimismo, indicó que el trayecto fue especialmente difícil debido a la pendiente del lugar y la falta de facilidades para personas con problemas de salud.

Ciudadanos esperan desde las 6 a.m. sin poder ingresar

Otros electores señalaron que llegaron desde las 6:00 de la mañana, pero no lograron ingresar al colegio pese al avance del horario.

Una mujer de 78 años indicó que ya había esperado durante toda la jornada del domingo y que volvió al local este lunes desde las 8:00 a.m., sin poder sufragar hasta ese momento.

Otra votante de 60 años manifestó su preocupación por la situación.

“Nunca viví algo similar en toda mi vida y ahora voto por obligación para evitar la multa”, expresó.

Persisten retrasos en locales de Lima Sur

El caso del colegio San Luis Gonzaga refleja los problemas que aún se registran en algunos centros educativos de Lima Sur, donde la instalación de mesas continúa retrasándose.

La jornada electoral ampliada se desarrolla este 13 de abril, luego de que el JNE dispusiera extender el proceso en 15 colegios afectados por problemas logísticos durante el domingo.

Las autoridades buscan garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos que no pudieron sufragar en la fecha inicial.