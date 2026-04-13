“El país ya ha empezado a cambiar y los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el Perú”, afirmó la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras conocerse los primeros resultados del conteo de votos en las Elecciones Generales 2026.

La lideresa política se pronunció en un mensaje dirigido al país luego de difundirse los primeros avances del conteo oficial, en una jornada electoral marcada por incidencias logísticas y alta expectativa ciudadana.

De acuerdo con los resultados preliminares, Fujimori se ubica como la candidata con mayor respaldo, superando el millón 300 mil votos, mientras que Rafael López Aliaga aparece en segundo lugar con más de un millón 200 mil votos y Jorge Nieto alcanza alrededor de 1 millón 83 mil votos, manteniendo un escenario aún abierto.

Fujimori agradece respaldo y reconoce dificultades en jornada electoral

Durante su intervención, Fujimori expresó su agradecimiento a los ciudadanos que participaron en el proceso electoral y destacó el trabajo de quienes hicieron posible el desarrollo de la jornada.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los miembros de mesa, personeros y autoridades electorales que continúan con el conteo oficial en todo el país.

En relación con los incidentes registrados durante la votación, la candidata lamentó que algunos ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al sufragio debido a problemas en la instalación de mesas.

Indicó que las autoridades adoptaron medidas para permitir que estas personas puedan votar en una fecha complementaria, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana.

“El enemigo es la izquierda”, afirma candidata de Fuerza Popular

Durante su mensaje, Fujimori también abordó el contexto político del proceso electoral y señaló que los resultados preliminares reflejarían una tendencia en el electorado.

“Como lo señalé en el debate, el enemigo es la izquierda y, de acuerdo con estos resultados, este sector no estaría en una segunda etapa, lo que considero positivo para todos los peruanos”, manifestó.

La candidata sostuvo que los resultados iniciales serían una señal sobre el rumbo político que podría tomar el país en los próximos meses.

Escenario electoral sigue abierto

El pronunciamiento de Fujimori se dio en un contexto en el que los resultados oficiales continúan en proceso de contabilización por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Si bien lidera el conteo preliminar, la definición del segundo lugar continúa en disputa, lo que determinará qué candidato pasará a una eventual segunda vuelta electoral.

La jornada electoral se desarrolló en medio de dificultades logísticas en algunos locales, especialmente en Lima Metropolitana, lo que obligó a las autoridades electorales a extender el proceso en determinados centros de votación.