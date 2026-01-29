Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, acusado de secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, se encuentra en Lima luego de ser extraditado desde Paraguay, país donde fue capturado el 24 de setiembre del año pasado.

El presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte arribó al Callao bajo estrictas medidas de seguridad, con presencia de efectivos de la Unidad de Acciones Tácticas de la Policía en los alrededores de la Dirección de Aviación Policial.

Comandante general de la PNP supervisa la carceleta donde permanece ‘El Monstruo’

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, realizó una supervisión a las instalaciones de la Dircote, específicamente a la carceleta donde permanece Erick Moreno, alias “El Monstruo”.

La visita forma parte de las medidas de control adoptadas mientras el detenido permanece bajo custodia policial, previo a su puesta a disposición de las autoridades competentes.

