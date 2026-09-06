El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aprobó la solicitud de la Fiscalía para gestionar ante las autoridades de Paraguay la ampliación de la extradición de Erick Moreno Hernández, alias “El monstruo”.

El pedido comprende 26 hechos que, según la investigación, ocurrieron entre 2022 y 2025 y por los cuales se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y extorsión.

La investigación incluye los asesinatos de Moisés Trujillo, Bruno Sebastián, Nelson Lázaro, Jhon Rojas y William Cruz. También comprende presuntos casos de extorsión agravada en grado de tentativa contra el cantante Bill Sánchez Orosco y otros ciudadanos, además de empresas de transporte, centros comerciales y negocios.

En una resolución emitida el último 3 de septiembre, el juzgado señaló que se cumplen los requisitos legales para tramitar la ampliación, incluido el principio de doble incriminación, debido a que los hechos investigados constituyen delitos tanto en Perú como en Paraguay. Por ello, ordenó formar el cuadernillo correspondiente y remitirlo a la Corte Suprema, además de comunicar la decisión a la Unidad de Cooperación Jurídica Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación e INTERPOL-Lima.