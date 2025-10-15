Una tragedia enlutó este lunes a la comunidad educativa del colegio Aichi Nagoya de Vitarte, luego de que un escolar de 17 años muriera ahogado en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, mientras participaba en una sesión de fotos de promoción junto a sus compañeros.

Según informó América Noticias, el grupo de alumnos disfrutaba de la jornada en la orilla cuando una fuerte ola los sorprendió y arrastró a tres de ellos hacia una zona más profunda. Aunque dos lograron ser rescatados, el adolescente no pudo salir a tiempo. Tras ser sacado del agua, se le practicaron maniobras de reanimación y fue trasladado en una ambulancia a un centro de salud cercano, donde solo se confirmó su fallecimiento.

El joven, mayor de cinco hermanos, también trabajaba en sus tiempos libres para apoyar económicamente a su familia. Sus padres, profundamente afectados, acudieron a la morgue de Lima para el reconocimiento del cuerpo.

Actividad no oficial

De acuerdo con la información preliminar, los estudiantes acudieron a la playa para tomarse las tradicionales fotos de promoción. Estaban acompañados por algunos padres de la junta directiva del aula, pero sin presencia de personal del colegio. La institución educativa confirmó que se trataba de una actividad no oficial.

A través de un comunicado, el colegio lamentó el deceso del estudiante y anunció que brindará apoyo psicológico a sus compañeros y familiares.

Otros estudiantes afectados

Además del menor fallecido, dos escolares más fueron arrastrados por el mar. Uno de ellos fue estabilizado y recibió el alta médica, mientras que el otro continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo monitoreo constante. Su estado de salud es delicado.

Las autoridades policiales y de la Capitanía de Puertos investigan las circunstancias exactas del incidente, incluyendo si existían advertencias sobre el estado del mar o posibles omisiones en las medidas de seguridad.

Dolor e indignación

Vecinos y bañistas que presenciaron la tragedia describieron la escena como caótica. “Los chicos estaban felices tomándose fotos, nadie esperaba que el mar se los llevara tan rápido”, relató uno de los testigos.

Los padres del joven pidieron privacidad para sobrellevar la pérdida y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas. El velorio se realizará en su vivienda ubicada en el distrito de Vitarte.

