Desde que fue designado presidente de la República, José Jerí ha iniciado diversas acciones para enfrentar la inseguridad en el país. Entre ellas, en los últimos días supervisó personalmente operativos en varios penales de Lima, como el último domingo, cuando supervisó la prisión de Castro Castro.

Otro penal que visitó el jefe de Estado fue Ancón I, acompañado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Según sus palabras, su intención es declarar la guerra a la delincuencia, cumpliendo con el clamor de todo el país.

El Instituto Nacional Penitenciario informó a través de sus redes sociales que, por encargo de José Jerí, se habilitará un pabellón de máxima seguridad en Ancón I, con capacidad para 150 internos sentenciados por delitos de alta gravedad.

“Por encargo del presidente José Jerí Oré, el titular del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso la habilitación de un pabellón de la etapa A de Extrema Seguridad del Régimen Cerrado Especial del penal Ancón I, con capacidad para 150 internos de alta peligrosidad”, señalaron.

