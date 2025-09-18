Un indignante asalto contra un escolar fue registrado por cámaras de seguridad el pasado 16 de septiembre, alrededor de las 4:30 p.m., en el jirón Manuel Rivero, urbanización Panamericana Norte, distrito de Los Olivos.

En las imágenes difundidas por RPP se observa al menor caminando por la acera, cuando es seguido por un sujeto durante varios metros. El delincuente lo intercepta y lo agrede con el objetivo de quitarle su teléfono móvil. Pese a la resistencia del escolar, un cómplice en motocicleta aparece para apoyar al ladrón y ambos huyen del lugar con el equipo robado.

El menor, desesperado, intenta perseguirlos hasta el final de la cuadra, pero solo alcanza a ver cómo escapan. Su madre confirmó que no sufrió lesiones físicas, aunque sí requiere apoyo psicológico. “Mi hijo sufrió un asalto y le robaron el celular. Él puso resistencia, pero igual se llevaron su celular. Ahora está estable, pero necesita ayuda psicológica”, declaró.

La Comisaría PNP de Sol de Oro asumió la investigación del caso y ya cuenta con indicios sobre los presuntos responsables. Las autoridades informaron que trabajan en su pronta captura.

El hecho ha generado fuerte indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor seguridad y patrullaje, sobre todo en las horas de ingreso y salida escolar, para prevenir nuevos casos de violencia en la zona.

