Una niña de entre 12 y 14 años fue víctima de un asalto en la cuadra 13 de la avenida Caquetá, en San Martín de Porres, cuando un sujeto vestido de negro la jaloneó para quitarle el celular y la mochila. El hecho ocurrió cuando intentaba abordar un bus de transporte público.

Producto de la agresión, la escolar entró en shock, se tocó el pecho en señal de angustia y segundos después se desvaneció ante la mirada de testigos que intentaron auxiliarla.

Según informó el noticiero de ATV, la menor fue trasladada rápidamente a un centro de salud, donde se confirmó que está fuera de peligro.

El ataque generó alarma en la zona y reavivó las críticas sobre la falta de seguridad en espacios públicos. Vecinos y transeúntes señalaron que los escolares son cada vez más vulnerables a la delincuencia.