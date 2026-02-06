EsSalud comunicó que viene atendiendo las preocupaciones expresadas por padres de pacientes internados en el Servicio de Hemato Oncología del Hospital Guillermo Almenara.
La institución indicó que se han puesto en marcha acciones orientadas a garantizar la continuidad y calidad de la atención médica de los menores.
A través de la Red Prestacional Almenara, la entidad señaló que sostuvo reuniones con los familiares de los pacientes pediátricos, con el objetivo de recoger sus demandas y brindar respuestas a las inquietudes relacionadas con la atención especializada que reciben sus hijos.
Como parte de las medidas adoptadas, EsSalud informó que se encuentra adecuando de manera temporal un espacio de la antigua área de emergencia del hospital, el cual será utilizado como zona de hospitalización para ampliar la capacidad de atención del servicio.
Asimismo, la institución aseguró que el Hospital Guillermo Almenara dispone de los medicamentos necesarios para cumplir con los tratamientos establecidos.
