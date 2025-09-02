Lo que en 2012 se presentó como un estadio “de talla internacional” en San Genaro, Chorrillos, se convirtió en una obra fantasma. Tras 13 años y casi S/18 millones invertidos, el proyecto permanece inconcluso, reducido a estructuras corroídas y sin actividad deportiva.

Según reveló El Comercio, el estadio nunca se concluyó pese a que se han invertido cerca de S/18 millones. El reportaje también señala que la obra careció de un expediente técnico inicial y fue ejecutada “como se pudo”.

El estadio, que debía ser un espacio deportivo para la comunidad, hoy funciona como taller y depósito municipal, donde se almacenan vehículos abandonados, maquinaria pesada y materiales incautados.

La iniciativa fue promovida por el exalcalde Augusto Miyashiro en 2013. Con los años, el proyecto cambió de nombre y de código presupuestal, lo que permitió nuevos desembolsos sin claridad sobre el destino de los fondos.

Actualmente, el nuevo alcalde Fernando Velasco ha contratado una consultoría por casi S/800 mil para evaluar si es posible culminar la obra. El informe técnico se conocerá en octubre.

Por ahora, el estadio permanece como símbolo del dinero público mal invertido y de una promesa incumplida que pesa sobre el distrito.

