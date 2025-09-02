El proyecto de un complejo deportivo “de talla internacional” en Chorrillos quedó inconcluso tras más de una década. Hoy funciona como depósito municipal mientras una consultoría define si es viable rescatar la inversión. (Foto: Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Lo que en 2012 se presentó como un estadio “de talla internacional” en San Genaro, Chorrillos, se convirtió en una obra fantasma. Tras 13 años y casi S/18 millones invertidos, el proyecto permanece inconcluso, reducido a estructuras corroídas y sin actividad deportiva.

Según reveló El Comercio, el estadio nunca se concluyó pese a que se han invertido cerca de S/18 millones. El reportaje también señala que la obra careció de un expediente técnico inicial y fue ejecutada “como se pudo”.

El estadio, que debía ser un espacio deportivo para la comunidad, hoy funciona como taller y depósito municipal, donde se almacenan vehículos abandonados, maquinaria pesada y materiales incautados.

La iniciativa fue promovida por el exalcalde Augusto Miyashiro en 2013. Con los años, el proyecto cambió de nombre y de código presupuestal, lo que permitió nuevos desembolsos sin claridad sobre el destino de los fondos.

Actualmente, el nuevo alcalde Fernando Velasco ha contratado una consultoría por casi S/800 mil para evaluar si es posible culminar la obra. El informe técnico se conocerá en octubre.

Por ahora, el estadio permanece como símbolo del dinero público mal invertido y de una promesa incumplida que pesa sobre el distrito.

