La Municipalidad de Lima anunció que este viernes quedará habilitada la Vía Expresa Lima Sur, una obra clave para mejorar la conectividad entre los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores.

Aunque el asfaltado ya había sido completado semanas atrás, la apertura oficial se había retrasado debido a la falta de semaforización y señalización, elementos que ya han sido implementados. Con ello, se dará inicio al uso pleno de esta importante arteria.

La vía se extiende a lo largo de la avenida Paseo de la República e incluye intercambios viales que permitirán enlazar directamente con la Panamericana Sur. Además de facilitar el tránsito vehicular, la obra contempla la futura extensión del Metropolitano hacia Lima Sur, lo que beneficiará a miles de usuarios que a diario se desplazan entre el sur y el centro de la capital.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el terminal Atocongo, previsto para la segunda fase de la obra el próximo año. Este espacio será clave para articular el transporte público y optimizar la conexión del Metropolitano con los distritos del sur.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, los 5 kilómetros totales de la Vía Expresa estarán listos en junio de 2026, convirtiéndose en un eje estratégico del reordenamiento urbano.

Las autoridades esperan que la apertura del primer tramo contribuya a descongestionar vías alternas y reduzca los tiempos de viaje, marcando un paso importante hacia un sistema de transporte más integrado y eficiente en la ciudad.

