La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) estableció las nuevas fechas para su Examen de Admisión 2026-I, proceso que fue suspendido el 11 de setiembre por la toma del campus universitario.

En su momento, la Decana de América informó que la suspensión se tomó en cuenta para “salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y de las instalaciones”.

Así, la prueba se realizará 4, 5, 11 y 12 de octubre. La primera de estas fechas está destinada a las áreas de Ciencias Económicas, y de la Gestión, así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. El segundo día estará orientado a las Ciencias Básicas e Ingeniería.

En tanto, el sábado 11 se evaluará a las Ciencias de la Salud, exceptuando a Medicina Humana, que tendrá su prueba al día siguiente. Los postulantes deberán acudir al examen en los horarios ya definidos con anterioridad, se informó.

