Un nuevo mensaje extorsivo difundido a través de grupos de WhatsApp ha generado temor entre los conductores y cobradores de la empresa de transportes Uvita, que opera en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Según información policial, la amenaza fue atribuida a la organización criminal que se identifica como “Los Mexicanos”, la cual advirtió que todas las unidades de la empresa ya habrían sido identificadas, lo que impide que los conductores eviten el seguimiento aun si cambian el color de los vehículos.

Solo 20 unidades continúan operando

De acuerdo con la información detallada por América Noticias, la flota de la empresa Uvita está compuesta por 100 unidades, pero actualmente solo 20 combis continúan circulando, principalmente en la avenida Revolución, una de las rutas principales en la zona de Collique.

La reducción del servicio responde al temor generalizado entre los trabajadores, quienes aseguran que las amenazas incluyen advertencias de posibles atentados contra choferes y cobradores.

La situación se agravó luego de que el 14 de abril las oficinas administrativas de la empresa fueran atacadas a balazos por sujetos desconocidos.

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Conductores intentan evitar ser identificados

Ante el riesgo, varios trabajadores han optado por cambiar el aspecto de sus unidades o migrar hacia otras empresas de transporte.

Algunos conductores han pintado sus vehículos para evitar ser reconocidos, mientras otros han decidido suspender sus labores temporalmente por seguridad.

Sin embargo, los mensajes enviados por los extorsionadores señalan que las unidades ya estarían “plaqueadas”, lo que incrementa el temor entre los transportistas.

Los trabajadores también han denunciado sentirse desprotegidos, ya que el gerente de la empresa habría abandonado la ciudad tras los ataques registrados.

Bandas criminales se disputan el cobro de cupos

Las investigaciones policiales indican que la empresa Uvita ha sido blanco de diversas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión en el transporte público.

Entre ellas figura la banda vinculada al alias “Negro Marín”, relacionada con el asesinato de un conductor ocurrido en el año 2024.

Además, tras el ataque a las oficinas administrativas, se halló una carta firmada por un grupo denominado “La Firma”, mientras que el mensaje reciente fue atribuido a la facción conocida como “Los Mexicanos”, lo que evidenciaría una disputa entre bandas por el control del cobro de cupos.

La Policía Nacional del Perú informó que se ha reforzado el patrullaje en ciertos tramos de la avenida Revolución y que continúan las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas.