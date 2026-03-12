Un ciudadano extranjero identificado como Edward fue asesinado a balazos mientras esperaba que terminaran de lavar su vehículo frente a un carwash en el distrito de Chorrillos.

El ataque ocurrió en la intersección de la avenida San Juan con la calle 7, donde la víctima se encontraba sentada en la vereda revisando su teléfono celular.

Según informó la Policía Nacional del Perú, el crimen se produjo alrededor de la 1:10 de la tarde del miércoles y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

En la escena del crimen, peritos de Criminalística encontraron 24 casquillos de bala esparcidos en la acera, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Sicarios llegaron en motocicletas

Las imágenes de seguridad que fueron difundidas por América Noticias muestran que dos motocicletas se aproximaron por la vereda con cuatro hombres encapuchados a bordo.

Según fuentes policiales, dos de los delincuentes descendieron de las motos y dispararon directamente contra la víctima, apuntando a la cabeza para asegurar su muerte inmediata.

Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron del lugar a bordo de las motocicletas.

Al momento del crimen, Edward estaba acompañado por un trabajador del carwash, quien resultó ileso.

La propietaria del establecimiento indicó que el extranjero era cliente habitual del negocio y que nunca había protagonizado incidentes en el lugar.

Policía analiza cámaras para identificar a los responsables

Tras el ataque, agentes policiales acordonaron la zona para permitir el trabajo de los especialistas y el recojo de evidencias balísticas.

Hasta el lugar también llegaron familiares de la víctima, quienes confirmaron su identidad.

Los vecinos del sector manifestaron su preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana y por la modalidad violenta del ataque.

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos para reconstruir la ruta de escape de las motocicletas.

Las investigaciones preliminares no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, debido a la forma en que actuaron los atacantes.