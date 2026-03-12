Dos ataques contra unidades de transporte público se registraron durante la madrugada de este jueves 12 de marzo en los distritos de Villa El Salvador y El Agustino, generando alarma entre transportistas y vecinos de la capital.

En ambos casos, buses de empresas de transporte quedaron envueltos en llamas y uno de los conductores resultó herido.

Bus incendiado en Villa El Salvador

El primer ataque ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando sujetos a bordo de una motocicleta habrían lanzado una bomba molotov contra un bus de la empresa Real Star.

Según testigos, el conductor se encontraba descansando dentro del vehículo cuando se inició el incendio.

Los vecinos escucharon sus gritos de auxilio y lograron rescatarlo antes de que el fuego consumiera por completo la unidad. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud cercano con algunas lesiones.

Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a extorsiones contra empresas de transporte, modalidad delictiva que se ha incrementado en diversos sectores de Lima.

Otro incendio en El Agustino

Horas antes, un bus de la empresa ETSIBOSA también quedó completamente en llamas en el distrito de El Agustino, a la altura del paradero Puente Nuevo.

El incidente ocurrió durante la madrugada y dejó al conductor con heridas, según reportes preliminares.

Las primeras informaciones indican que el incendio habría sido provocado por una posible falla técnica, aunque las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del siniestro.

Sospechas de bandas criminales

En otro hecho registrado en la zona de Puente Nuevo, se reportó que presuntos integrantes de la banda Los Mexicanos habrían rociado combustible a un bus de la empresa Empresa Simón Bolívar para prenderle fuego.

Dentro del vehículo se encontraba el conductor descansando, quien fue auxiliado por vecinos que lograron sacarlo antes de que las llamas se propagaran.

El chofer fue trasladado a un hospital cercano con heridas leves.

Crece preocupación en el sector transporte

Los recientes ataques ocurren en un contexto de creciente preocupación por los actos de violencia y extorsión contra empresas de transporte público en Lima.

Transportistas han denunciado en reiteradas ocasiones amenazas y atentados contra sus unidades cuando se niegan a pagar cupos a organizaciones criminales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de los incendios y determinar si los hechos están relacionados.

VIDEO