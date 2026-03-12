El conductor Michael Hurtado Serna fue asesinado a balazos mientras manejaba un bus de la empresa Empresa de Transportes Santa Catalina en el distrito de Villa El Salvador.

Según informó América Noticias, el ataque ocurrió en la avenida Circunvalación, a pocas cuadras del patio de maniobras de donde el trabajador había salido minutos antes para iniciar su jornada laboral.

Criminal se hizo pasar por pasajero

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú, un sujeto que se hizo pasar por pasajero abordó la unidad y, cuando el vehículo estaba en marcha, disparó cuatro veces contra el conductor.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar, mientras que el conductor quedó gravemente herido dentro del bus.

Sospechan de extorsión

El hermano de la víctima, quien también trabaja en el sector transporte, señaló que bandas criminales estarían exigiendo pagos de más de 50 mil soles a las empresas que operan en Lima sur.

Según los familiares, las amenazas contra transportistas han aumentado en los últimos meses.

Antecedente de ataques contra la empresa

El asesinato ocurre meses después de un atentado contra la misma empresa.

En septiembre del año pasado, el portón del paradero inicial de Santa Catalina fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores, quienes dejaron mensajes intimidantes dirigidos a los dueños y trabajadores.

Pese a que se presentó una denuncia ante las autoridades, conductores del sector aseguran que no se realizaron acciones de inteligencia suficientes para prevenir nuevos ataques.

Investigación policial en curso

Tras el crimen, peritos de Criminalística llegaron a la escena para recoger los casquillos de bala y otras evidencias.

Además, los agentes revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Circunvalación para identificar al responsable y determinar la ruta de escape.

Las autoridades investigan si el asesinato está directamente vinculado al cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

Transportistas denuncian inseguridad

Trabajadores del transporte público en Lima sur manifestaron su preocupación por el incremento de ataques contra conductores.

Según indicaron, la falta de patrullaje constante y de operativos de control de identidad en las rutas facilita la acción de las bandas dedicadas a la extorsión.