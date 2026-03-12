El conductor Michael Hurtado Serna fue asesinado a balazos mientras manejaba un bus de la empresa Empresa de Transportes Santa Catalina en el distrito de Villa El Salvador.
Según informó América Noticias, el ataque ocurrió en la avenida Circunvalación, a pocas cuadras del patio de maniobras de donde el trabajador había salido minutos antes para iniciar su jornada laboral.
Lee: Cortes de agua afectarán a varios distritos de Lima entre el 12 y el 18 de marzo
Criminal se hizo pasar por pasajero
De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú, un sujeto que se hizo pasar por pasajero abordó la unidad y, cuando el vehículo estaba en marcha, disparó cuatro veces contra el conductor.
Tras el ataque, el agresor escapó del lugar, mientras que el conductor quedó gravemente herido dentro del bus.
Lee también: Chorrillos: Vecinos hacen largas colas para adquirir balones de gas (FOTOS)
Sospechan de extorsión
El hermano de la víctima, quien también trabaja en el sector transporte, señaló que bandas criminales estarían exigiendo pagos de más de 50 mil soles a las empresas que operan en Lima sur.
Según los familiares, las amenazas contra transportistas han aumentado en los últimos meses.
Lee: Precio del balón de gas puede llegar hasta los 110 soles en distritos como San Miguel, Magdalena y Lince
Antecedente de ataques contra la empresa
El asesinato ocurre meses después de un atentado contra la misma empresa.
En septiembre del año pasado, el portón del paradero inicial de Santa Catalina fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores, quienes dejaron mensajes intimidantes dirigidos a los dueños y trabajadores.
Pese a que se presentó una denuncia ante las autoridades, conductores del sector aseguran que no se realizaron acciones de inteligencia suficientes para prevenir nuevos ataques.
Lee: Crimen en el Callao: Sicarios asesinan a expareja de Angye Zapata, frente a su vivienda
Investigación policial en curso
Tras el crimen, peritos de Criminalística llegaron a la escena para recoger los casquillos de bala y otras evidencias.
Además, los agentes revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Circunvalación para identificar al responsable y determinar la ruta de escape.
Las autoridades investigan si el asesinato está directamente vinculado al cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.
Transportistas denuncian inseguridad
Trabajadores del transporte público en Lima sur manifestaron su preocupación por el incremento de ataques contra conductores.
Según indicaron, la falta de patrullaje constante y de operativos de control de identidad en las rutas facilita la acción de las bandas dedicadas a la extorsión.