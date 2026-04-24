La Fuerza Aérea del Perú realizará este sábado 25 y domingo 26 una nueva edición del Festival Aéreo BALP 2026 en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Uno de los principales atractivos será la participación de César Castillo Vargas, paracaidista de 70 años e integrante del Club Paracondor Perú.

El deportista cuenta con 50 años de trayectoria y es considerado una de las figuras más emblemáticas de esta disciplina.

La programación también incluye exhibición de aeronaves, maniobras aéreas y el anunciado sobrevuelo de cazabombarderos F-16 de Estados Unidos, pertenecientes al Viper Demo Team.

Además, estarán presentes la Escuadrilla Bicolor FAP con aviones Game Bird y los Caballeros Azules, equipo de paracaidismo de las Fuerzas Especiales, que realizará descensos con banderas y humo de colores.

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