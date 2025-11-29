La Municipalidad de Miraflores reforzó las medidas de orden y seguridad ante la masiva llegada de hinchas de Flamengo y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores.

Y es que hinchas nacionales y extranjeros se reunieron en la conocida ”Calle de las Pizzas" para ver las incidencias de la Final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

En medio del intenso flujo de turistas, especialmente en las zonas más concurridas, el distrito activó un plan especial para prevenir desmanes y garantizar la convivencia en los espacios públicos.

En la Calle de las Pizzas, la municipalidad instaló rejas en ambos accesos para controlar el ingreso y evitar el consumo de alcohol en la vía pública. La medida busca que las celebraciones se realicen únicamente dentro de los locales autorizados, frente al marcado incremento de visitantes que usan esta zona como punto de encuentro y celebración.

El despliegue incluye mil serenos, más de 500 policías y acciones preventivas como la entrega de tarjetas informativas en portugués sobre las normas locales.

Cabe precisar que entre el personal destaca un agente de serenazgo que domina el idioma y orienta a los visitantes.