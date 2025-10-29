El Ministerio Público inició una investigación “contra los que resulten responsables” por el asesinato del chofer José Esqueche, ocurrido la noche del lunes en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

Mediante su cuenta en X, dicha institución comunicó que la investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Callao, Cuarto Despacho.

Cabe destacar que el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció la detención de cinco personas tras las operaciones efectuadas en el Callao para ubicar a los responsables del asesinato del conductor de la empresa Liventur.

De acuerdo con el alto mando de la PNP, dicho crimen fue cometido por la organización delictiva “Los Chukys”, que opera en el Callao.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio de José Esqueche, conductor de transporte público que fue atacado con disparos mientras circulaba por la avenida Néstor Gambetta, en el… pic.twitter.com/TlqTtkezNO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 28, 2025

Como se recuerda, un conductor de la empresa Liventur fue asesinado a balazos en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La víctima, identificada como José Johnny Esqueche Ningles, de 47 años, era conocido entre sus compañeros como “brujito”. El ataque ocurrió mientras se encontraba dentro de su combi de transporte público.

El chofer fue llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

Tras el crimen, decenas de transportistas bloquearon la vía en señal de protesta y exigieron mayores medidas de seguridad, denunciando el incremento de la violencia y los cobros extorsivos en la zona.