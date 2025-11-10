Raúl Casas, Victoria Arawi y J. Enciso, por los delitos de suplantación de identidad, fueron condenados a cinco años de pena privativa de libertad por los delitos de suplantación de identidad y fraude informático agravado.

La medida fue dictada por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Jessica Elizabeth Flores Mariñas.

Además, por los mismos delitos; Meisee Arawi fue sentenciado a dos años y tres meses; A. Caldas, a siete años y 18 días de prisión. Dos años y seis meses de pena para A. Córdova, por el delito de fraude informático.

Así también, los seis sentenciados deberán pagar una reparación civil de S/ 68 787 a favor de 11 agraviados.

La fiscal adjunta Adela María Sánchez Loayza argumentó que los investigados integraban una banda criminal dedicada a la obtención y uso ilícito de datos bancarios de diversos agraviados mediante la adquisición de softwares, bases de datos, uso de huellas dactilares y accesos ilegales a los sistemas informáticos de un conocido banco.

Es así que con la información que obtenían, los sentenciados utilizaban las tarjetas de crédito de las víctimas para realizar compras virtuales en la página web de supermercados, recargas en plataformas de apuestas en línea y retiros de dinero en efectivo.

Como se recuerda, uno de los integrantes de la presunta banda criminal fue detenido en flagrancia cuando recogía una laptop adquirida en un centro comercial. Con ello, se permitió la identificación y captura de los otros integrantes.