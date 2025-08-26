La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Tercer Equipo) informó la captura de ocho personas investigadas por integrar una red criminal dedicada a la pornografía infantil en Ventanilla.

Los detenidos fueron identificados como Álvaro Zea (23), presunto cabecilla; Alejandro Chicllan (23), Jorge Quintanilla (25), Silverio Vásquez (20), Víctor Ochavano (44), Armando Guerra (43), Cristopher Cortez (28) y Leoncio Chávez (54).

Según las investigaciones, los implicados habrían captado, almacenado, difundido y comercializado a diario imágenes y videos de abuso sexual infantil desde el 2024, utilizando aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal.

La operación estuvo dirigida por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra, quienes lograron además la incautación de teléfonos celulares que serán sometidos a pericias especializadas.

El caso se destapó gracias a alertas enviadas por la plataforma norteamericana NCMEC (Centro Nacional para Víctimas de Explotación Sexual). En la intervención participaron también agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales de la PNP, la ONG Our Rescue y la Oficina de Investigación en Seguridad Nacional (HSI).

La Fiscalía precisó que continuará con las diligencias para determinar el alcance de esta red y las posibles conexiones internacionales de los detenidos.

